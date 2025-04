Rating del AEW COLLISION del 12 de abril: 120 mil nuevas almas

El más reciente episodio de AEW Collision desde el MassMutual Center en Springfield, Massachusetts. Transmitido el 12 de abril, dejó el siguiente resumen.

Todo comenzó cuando FTR salió al cuadrado de las doce cuerdas para explicarnos por qué se les zafó un tornillo.

Lo anterior terminó en lucha de relevos con Dax Harwood y Cash Wheeler contra el combinado de Daddy Magic y Cool Hand Ang.

Aquí el torneo de la fundación Owen Hart nos presentó el mano a mano, protagonizado por Jamie Hayter versus Billie Starkz.

Harley Cameron se midió ante nadie más y nadie menos que Athena, en otra lucha del torneo de la fundación Owen Hart.

En el evento estelar colisionaron Brody King y Konosuke Takeshita, por avanzar en el torneo de la fundación Owen Hart.

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

►Con novedad en el frente: subió un 35% de audiencia

Según Dave Meltzer, AEW Collision atrajo a 455.000 espectadores en TNT, un notable aumento en comparación con el episodio del 5 de abril, que tuvo 335.000 espectadores. En el codiciado demográfico de 18 a 49 años, el programa obtuvo un rating de 0.12, subiendo desde el 0.08 de la semana anterior.

Collision Saturday did 455K/0.12, behind NCAA hockey championships & UFC. Best Collision overall without a major sports lead-in in a long time and that doesn’t include MAX which is now clearly drawing a lot of the younger audience. — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) April 15, 2025

«El Collision del sábado tuvo 455 mil espectadores y un rating de 0.12, quedando por detrás del campeonato de hockey universitario de la NCAA y el UFC. Fue el mejor Collision en mucho tiempo sin un evento deportivo importante como antesala, y eso sin contar con MAX, que ahora claramente está atrayendo a buena parte del público joven».

📌 Estas cifras reflejan únicamente la audiencia televisiva por TNT y no incluyen la visualización en streaming a través de Max, la cual aún no ha sido reportada.

📈Tendencias y Comparación de Audiencia de AEW Collision

Métrica 12 de abril de 2025 5 de abril de 2025 Cambio Total de espectadores 455.000 335.000 +35.8% Rating demográfico 18–49 0.12 0.08 +50% ¿Incluye Max? No No N/A

📺 RATINGS DE TELEVISIÓN

AEW Collision en TNT

🗓️ Sábado 12 de abril de 2025 | 🕗 8:00 – 10:00 p. m.

👥 Televidentes (P2+): 455.000

📊 Rating P18-49: 0.12

✅ Confirmado por Wrestlenomics.

📈 Mayor audiencia sin cambios de horario desde el 21 de diciembre de 2024

🏆 Ranking de la noche (P18-49, programas originales de cable):

1️⃣ UFC PPV Prelims (ESPN): 1.028.000 espectadores | 0.38 rating

2️⃣ Final de hockey universitario (ESPN2): 594.000 espectadores | 0.16 rating

3️⃣ House Hunters (HGTV)

4️⃣ AEW Collision (TNT)

🎬 Collision pudo beneficiarse de la transmisión previa de Avengers: Endgame en TNT (4 p. m.):

👥 486.000 espectadores | 📊 0.13 P18-49

📊 Comparaciones de audiencia total (P2+):

🔹 vs. semana pasada (335k): +36%

🔹 vs. promedio últimas 4 semanas (361k): +26%

🔹 Promedio Q2 2025 (395k) vs. Q2 2024 (419k): -6%

🔹 Promedio abril 2025 (395k) vs. abril 2024 (464k): -15%

📊 Comparaciones en demo P18-49:

👤 vs. semana pasada (0.08): +50%

📆 vs. últimas 4 semanas (0.09): +33%

📉 Promedio Q2 2025 (0.10) vs. Q2 2024 (0.13): -23%

📉 Promedio abril 2025 (0.10) vs. abril 2024 (0.13): -23%

📋 Segmentación de audiencia (vs. mediana de los últimos 4 sin cambios de horario):

📶 Segmento 👥 Espectadores 📈 Variación 👤 P2+ 455k +30% 👤 P18-49 163k +30% 👩‍🦰 F18-49 57k +28% 👨 M18-49 106k +32% 👶 P18-34 33k -1% 👩 F18-34 18k -12% 👨 M18-34 15k +15% 🧔 P35-49 130k +48% 👩‍🦳 F35-49 39k +73% 👨‍🦳 M35-49 91k +43% 🚫 No P18-49 292k +29%