Rating de WWE Raw se mantiene estable

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Damian Priest vs. Dominik Mysterio vs. Sheamus vs. Seth Rollins.

Las luchas presentadas fueron:

Batalla Campal para la retadora número uno al Campeonato Mundial Femenil: ganadora Iyo Sky (** 1/2) The War Raiders vencieron a The New Day (** 1/2) Dragon Lee venció a Chad Gable (*** 1/2) Damian Priest venció a Dominik Mysterio, Sheamus y Seth Rollins (*** 1/2)

WWE Raw ocupó el puesto número 2 en la noche del lunes

El show rojo tuvo un promedio de 1 millón 465 mil televidentes. Esto esta por encima de 1 millón 401 mil espectadores de la semana pasada.

En el grupo demográfico clave de 18-49, Raw obtuvo un rating de 0.48, esto es mas que los 0.42 de la semana pasada.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 1 millón 483 mil espectadores (1 millón 420 mil la semana pasada)

Segunda hora: 1 millón 446 mil espectadores (1 millón 382 mil la semana pasada)

Raw ocupó el puesto número 2 en los programas originales del Cable Top 150, esto empata con el puesto número 2 de la semana pasada, con una calificación de 0.48 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años.