Rating de AEW Dynamite del 26 de febrero: casi 600 mil espectadores

El más reciente episodio de AEW Dynamite desde la Frontwave Arena, en Oceanside, California. Transmitido el 26 de febrero, dejó el siguiente resumen.

Avanzó la rivalidad entre MJF y «Hangman» Adam Page.

Duelo por una recompensa monetaria, protagonizado entre Will Ospreay y «Bad Apple» Bryan Keith.

Swerve Strickland micrófono en mano dejó claro que volverá a campeonar.

Haryley Cameron estuvo en mano a mano contra Deonna Purrazzo.

Konosuke Takeshita apostó su Campeonato Internacional AEW ante Orange Cassidy.

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

Según Wrestling Observer, AEW Dynamite atrajo 598,000 espectadores, lo que representa un aumento del 6.2% en comparación con los 563,000 de la semana anterior. En la franja demográfica de 18 a 49 años, el programa obtuvo un rating de 0.18, un incremento del 5.9% respecto al 0.17 de la semana pasada. Estas cifras lo convierten en uno de los episodios más sólidos desde noviembre de 2024.

Si bien estos números reflejan únicamente la transmisión en TBS, el programa también fue emitido simultáneamente en Max, aunque los datos de audiencia en streaming aún no están disponibles.

Lo anterior lo adelantó Dave Meltzer desde su perfil oficial de X.

AEW did 598K/0.18, that’s with West Coast at 5 p.m., obviously not including MAX. Beat everything on cable but NBA & Fox News.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 27, 2025