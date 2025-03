Rating de AEW Collision del 1 de marzo: cae ante WWE Elimination Chamber

El más reciente episodio de AEW Collision desde la la Oakland Arena, en Oakland, California. Transmitido el 1 de marzo, dejó el siguiente resumen.

Avanzó la rivalidad entre Cope y Death Riders (De quienes sólo quedan Wheeler Yuta y Jon Moxley).

Duelo por parejas, protagonizado entre Undisputed Kingdom (Kyle O’Reilly y Roderick Strong) vs. FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler).

Toni Storm retó a Mariah May a una lucha donde la cuenta de 3 es válida en cualquier sitio.

Julia Hart estuvo en mano a mano contra Queen Aminata.

Daniel García apostó su Campeonato TNT ante Adam Cole.

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

►Una caída del 32%

Según Jed I. Goodman, AEW Collision promedió 280,000 espectadores en TNT, lo que representa una disminución del 32% en comparación con los 412,000 de la semana pasada. En la demografía clave de 18-49 años, el programa registró un rating de 0.06, cayendo 50% desde el 0.12 de la semana anterior.

📌 Estas cifras reflejan únicamente la transmisión en TNT y no incluyen la audiencia de Max, donde el programa también fue emitido en simultáneo.

📈AEW Collision – Tendencias y Comparaciones de Audiencia

Métrica 1 de marzo de 2025 24 de febrero de 2025 Cambio Total de espectadores 280,000 412,000 -32% Rating en demo 18-49 0.06 0.12 -50% Incluye transmisión en Max No No N/A

📉 Caída en la audiencia total:

🔻 280,000 espectadores ➡️ 33% menos que los 421,000 de la semana anterior.

🔻 16% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas (335,000 espectadores).

Derrumbe en la demografía clave 18-49

📉 Rating de 0.06, lo que representa:

🔻 50% menos que el 0.12 del 22 de febrero.

🔻 33% menos que el promedio de las últimas 4 semanas (0.09).

Esto llevó a «Collision» a posicionarse en el puesto #15 entre todos los programas de cable en horario estelar.

¿Por qué cayó la audiencia?

El principal motivo de esta baja fue la competencia directa con WWE Elimination Chamber en Peacock, un evento que generó una gran conversación en redes, especialmente por el sorprendente giro a rudo de John Cena en el cierre del show.

AEW Collision en TNT

📅 Sábado, 1 de marzo de 2025

🕗 8:00 p. m. – 10:00 p. m.

👥 280,000 espectadores (P2+)

📊 Rating P18-49: 0.06

📌 Confirmado por Wrestlenomics a través de una fuente de Nielsen.

📺 «Collision» compitió directamente contra WWE Elimination Chamber, que se transmitió en Peacock en EE.UU.

Comparaciones de audiencia (P2+)

📉 Este episodio vs. la semana pasada (421,000): -33%

📉 Este episodio vs. el promedio de las últimas cuatro semanas (335,000): -16%

📉 Promedio actual de Q1 2025 (320,000) vs. Q1 2024 (414,000): -23%

📉 Promedio de marzo 2025 (280,000) vs. marzo 2024 (433,000): -35%