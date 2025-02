Rating AEW Dynamite: la audiencia baja ligeramente

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Swerve Strickland vs. Ricochet.

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Will Ospreay vs. Mark Davis (*** 1/2) Don Callis Family (Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita) vencieron a Hounds of Hell (Buddy Matthews y Brody King) (*** 1/2) Toni Storm venció a Queen Aminata (*** 1/2) Ricochet venció a Swerve Strickland (****)

► Los números de AEW Dynamite en la noche del miércoles

► AUDIENCIA: AEW Dynamite tuvo un promedio de 805 mil televidentes. Esto esta ligeramente por encima con respecto a los 604 mil espectadores de la semana pasada.

► RATING: En el grupo demográfico de 18-49, obtuvo 0.17. Esto empata con la calificación de 0.17 de la semana pasada.

En las comparaciones el episodio de WWE NXT del martes obtuvo un rating de 723 mil espectadores, y en el grupo demográfico 18 a 49 años tuvo 0.14.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la NBA de San Antonio Spurs vs. Atlanta Hawks atrajo a 1,187,000 espectadores en ESPN, el partido de baloncesto universitario de Duke vs. Syracuse atrajo a 550,000 espectadores en ESPN2, el partido de baloncesto universitario de Arkansas vs. Texas atrajo a 412,000 espectadores en ESPN2, y el partido de la NHL de Boston Bruins vs. New York Rangers atrajo a 478,000 espectadores en TNT.

El año pasado, el 7 de febrero de 2024, Dynamite atrajo a 805 000 espectadores y una calificación de 0,28 para el grupo de 18 a 49 años. El episodio del 8 de febrero de 2023 atrajo a 899 000 espectadores y una calificación de 0,30.