Rating AEW Dynamite 7 de octubre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vs. Brodido.

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

Jon Moxley venció a Tomohiro Ishii (*** 1/2) LUCHA CALLEJERA: Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***) Jungle Boy y Luchasaurus vencieron a O’Ryan y KM (** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Kyle O’Reilly (****) RETO ABIERTO CAMPEONATO FEMENIL AEW: Mercedes Moné (c) retuvo ante Lacey Lane (*** 1/2) Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vencieron a Brody King y Bandido (**** 1/2) Orange Cassidy venció a PAC (****)

Los números de AEW Dynamite 7 de octubre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 321 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 465 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esta semana destacó por haber sido reprogramado para el martes por la noche debido a los compromisos de los Playoffs de la MLB, por ser el especial del Martes del Campeonato Dynamite 2025 y por competir directamente con el programa NXT Showdown de la WWE.

Obtuvo una calificación de 0,07 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con la calificación de 0,19 de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

Con respecto a la competencia deportiva notable, actualmente no se conocen los índices de audiencia ni las calificaciones del Juego 3 de los Playoffs de la MLB 2025 de Toronto Blue Jays contra New York Yankees en FS1 y del juego de la NHL de Pittsburgh Penguins contra New York Rangers.

El año pasado por estas fechas, el 8 de octubre de 2024, Dynamite atrajo a 329.000 espectadores y una audiencia de 0,10 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 10 de octubre de 2023 atrajo a 609.000 espectadores y una audiencia de 0,26.

Importante: Los ratings de lucha libre han experimentado cambios significativos en octubre de 2025, influenciados por la implementación del nuevo sistema de medición de Nielsen, denominado «Panel + Big Data». A continuación, se presentan los datos más recientes.

El cambio al sistema «Panel + Big Data» ha afectado la medición de la audiencia, especialmente en la lucha libre. Aunque otros deportes han visto aumentos en sus ratings, programas como AEW Dynamite y WWE SmackDown han experimentado descensos. Este sistema también excluye datos de streaming, como los de HBO Max, donde AEW tiene una presencia significativa.

Estos datos reflejan una tendencia de declive en los ratings de lucha libre, atribuida en parte a los cambios en la medición de Nielsen y a la competencia con otros eventos deportivos. Se espera que la próxima emisión de AEW Dynamite, programada para su horario habitual el 15 de octubre, proporcione una visión más clara del impacto de estos cambios.