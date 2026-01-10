Rating AEW Dynamite 7 de enero 2026

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Hangman y Swerve vs. The Opps.

Las luchas presentadas fueron:

Jon Moxley venció a Shelton Benjamin (****) Jungle Jack Perry, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***) Bandido venció a Sammy Guevara (*** 1/2) Toni Storm venció por DQ a Marina Shafir (** 1/2) LIGHTS OUT MATCH: Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Hook y Powerhouse Hobbs (**** 1/2)

► Rating de AEW Dynamite 7 de enero 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 516 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 398 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, en comparación con el rating de 0,07 del programa de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 8 de enero de 2025, Dynamite atrajo a 615.000 espectadores y un rating de 0,17 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 10 de enero de 2024 atrajo a 797.000 espectadores y una audiencia de 0,29.