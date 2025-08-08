Rating AEW Dynamite 6 de agosto 2025 | Segunda audiencia más alta de 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Young Bucks vs. Bandido y Brody King.

Las luchas que se dieron en AEW Dynamite fueron:

Jon Moxley venció a Speedball Mike Bailey (** 1/2) LUCHA FATAL DE CUATRO ESQUINAS PARA DEFINIR A LA RETADORA AL CAMPEONATO FEMENIL TBS: Alex Windsor vencio a Skye Blue, Queen Aminata y Billie Starks (**) TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW; SEMIFINAL: Brody King y Bandido vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (*** 1/2) GRUDGE MATCH: MJF venció a Mark Briscoe (***)

Los números de AEW Dynamite 6 de agosto 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 711 mil televidentes en TBS. Esto es un aumento con respecto a los 612 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,18 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento en comparación con la calificación de 0,15 de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 7 de agosto de 2024, Dynamite atrajo a 622.000 espectadores y una audiencia de 0,19 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 9 de agosto de 2023 atrajo a 846.000 espectadores y una audiencia de 0,29.