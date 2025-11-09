Rating AEW Dynamite 5 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Hangman Page, Hook y Eddie Kingston vs. The Opps.

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Orange Cassidy venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron vencieron a Mercedes Moné y Athena (***) LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Darby Allin venció a Daniel García (****) LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Megan Bayne venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita retuvieron ante Adam Page, Hook y Eddie Kingston (*)

► Rating de AEW Dynamite 5 de noviembre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 459 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 477 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esta semana destacó por ser el especial Fright Night Dynamite de este año.

Obtuvo una calificación de 0,09 en el segmento demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento en comparación con la calificación de 0,08 de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la retransmisión simultánea en HBO MAX.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el partido de la NBA entre los Minnesota Timberwolves y los New York Knicks atrajo a 1.377.000 espectadores en ESPN, el partido de baloncesto universitario entre Alabama A&M e Indiana atrajo a 346.000 espectadores en Big Ten Network, y el partido de la NHL entre los St. Louis Blues y los Washington Capitals atrajo a 289.000 espectadores en TNT.

El 6 de noviembre de 2024, por estas fechas el año pasado, Dynamite tuvo 523.000 espectadores y una calificación de 0,16 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 8 de noviembre de 2023 tuvo 804.000 espectadores y una calificación de 0,27.