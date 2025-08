Rating AEW Dynamite 30 de julio 2025 | Audiencia sube ligeramente

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Hangman Page vs. Jon Moxley.

Las luchas que se dieron en AEW Dynamite fueron:

TORNEO ELIMINATORIO PARA RETAR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW; CUARTOS DE FINAL: Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Turbo Floyd y Truth Magnum (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW; TODOS ESTÁN VETADOS DE RINGSIDE: Hangman Adam Page (c) retuvo ante Jon Moxley (*****) Athena y Billie Starkz vencieron a Timeless Toni Storm y Alex Windsor (** 1/2) Mark Briscoe venció a Ricochet (** 1/2)

Los números de AEW Dynamite 30 de julio 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 612 mil televidentes en TBS. Esto es un aumento con respecto a los 608 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,15 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, en comparación con la calificación de 0,14 de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la WNBA de New York Liberty vs. Minnesota Lynx atrajo a 788.000 espectadores en ESPN y el partido de la MLB de Tampa Bay vs. New York Yankees o Los Angeles Dodgers vs. Cincinnati atrajo a 708.000 espectadores en MLB Network.

El año pasado por estas fechas, el 31 de julio de 2024, Dynamite atrajo a 609.000 espectadores y una audiencia de 0,18 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 2 de agosto de 2023 atrajo a 894.000 espectadores y una audiencia de 0,31.