Rating AEW Dynamite 3 de septiembre 2025 | Audiencia baja estrepitosamente

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Mercedes Moné vs. Alex Windsor.

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CAMPEONATO FEMENIL TBS: Mercedes Moné (c) retuvo ante Alex Windsor (***) Mark Briscoe venció a Lance Archer (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brody King y Bandido retuvieron ante Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta (*** 1/2) Kyle Fletcher, Josh Alexander, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Adam Page, Kenny Omega, Kevin Knight y Mike Bailey (**** 1/2)

Los números de AEW Dynamite 3 de septiembre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 472 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 585 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,11 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con la calificación de 0,13 de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

Los niveles de audiencia y los índices de audiencia del programa de esa semana fueron los más bajos para un programa sin interrupción de Dynamite en la historia de la serie Dynamite.

En lo que respecta a la competencia deportiva notable, actualmente no se conocen los índices de audiencia ni los ratings de los partidos de tenis del US Open 2025 y del partido de la MLB de los New York Yankees contra los Houston Astros.

El año pasado por estas fechas, el 4 de septiembre de 2024, Dynamite atrajo a 660.000 espectadores y una audiencia de 0,19 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 6 de septiembre de 2023 atrajo a 887.000 espectadores y una audiencia de 0,31.