Rating AEW Dynamite 3 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate Jon Moxley vs. Claudio Castagnoli.

AEW DYNAMITE 3 de diciembre 2025 | Jon Moxley vs. Claudio Castagnoli

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kazuchika Okada venció a PAC (*** 1/2) CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kyle Fletcher venció a Kevin Knight (*** 1/2) SEMIFINALES TORNEO CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Megan Bayne y Marina Shafir (***) Hook, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata vencieron a Evil Uno, Jon Silver y Alex Reynolds (* 1/2) CONTINENTAL CLASSIC; BLUE LEAGUE: Claudio Castagnoli venció a Jon Moxley (**** 1/2)

► Rating de AEW Dynamite 3 de diciembre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 496 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 512 mil espectadores de la semana pasada.

Se desconoce la calificación del grupo demográfico clave de 18 a 49 años. A modo de comparación, el programa de la semana anterior obtuvo una calificación de 0,10.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 4 de diciembre de 2024, Dynamite atrajo a 586.000 espectadores y una audiencia de 0,17 (para el público de 18 a 49 años). El episodio del 6 de diciembre de 2023 atrajo a 823.000 espectadores y una audiencia de 0,25.