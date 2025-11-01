Rating AEW Dynamite 29 de octubre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Samoa Joe vs. Bobby Lashley vs. Hook vs. Ricochet.

Las luchas presentadas fueron:

TRICK OR TREAT TORNADO TAG TEAM MATCH: Orange Cassidy y Dabry Allin vencieron a Wheeler Yuta y Daniel García (****) LUCHA PARA SER RETADOR; Cash Wheeler y Dax Harwood vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson & Jungle Boy y Luchasaurus vs. Kevin Kngiht y Mike Bailey (****) Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly: doble conteo fuera (*** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL: Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter y Queen Aminata (*** 1/2) FRIGHT NIGHT 4-WAY FIGHT: Samoa Joe venció a Bobby Lashley, Ricochet y HOOK (****)

► Rating de AEW Dynamite 29 de octubre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 459 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 477 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esta semana destacó por ser el especial Fright Night Dynamite de este año.

Obtuvo una calificación de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, la misma que la del programa de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la retransmisión simultánea en HBO MAX.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el quinto partido de la Serie Mundial de la MLB de 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers atrajo a 14.305.000 espectadores en FOX, el partido de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Boston Celtics atrajo a 1.280.000 espectadores en ESPN, el partido de fútbol americano universitario entre Jacksonville State y Middle Tennessee atrajo a 302.000 espectadores en ESPN2, y el partido de fútbol femenino de Estados Unidos entre Estados Unidos y Nueva Zelanda atrajo a 164.000 espectadores en TNT.

El 30 de octubre de 2024, por estas fechas el año pasado, Dynamite tuvo 628.000 espectadores y una calificación de 0,19 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 1 de noviembre de 2023 tuvo 823.000 espectadores y una calificación de 0,28.