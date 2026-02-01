Rating AEW Dynamite 28 de enero 2026

La semana del 28 de enero 2026 el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Swerve Strickland vs. Andrade.

Las luchas presentadas fueron:

Kenny Omega venció a Rocky Romero (***) CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Ace Austin (****) CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) retuvo ante El Clon (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Thekla (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Mark Davis y Jake Doyle (****) Andrade el Idolo venció a Swerve Strickland (****)

► Los números de AEW Dynamite 28 de enero 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 653 mil televidentes en TBS. Esto esta por encima con respecto a los 498 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente al rating de 0,08 del programa de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras del rating del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 29 de enero de 2025, Dynamite atrajo a 604.000 espectadores y un rating de 0,17 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 31 de enero de 2024 atrajo a 818.000 espectadores y un rating de 0,26.