Rating AEW Dynamite 27 mayo 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 27 de mayo de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca la lucha entre Jericho vs. Ricochet.

Jericho venció a Ricochet (****) Rush venció a Orange Cassidy, Lio Rush y Brian Cage (*** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Brody King venció a Claudio Castagnoli (***) Anna Jay y Tay Melo vencieron a Ava Everett y Allie Katch (** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****) Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2) Andrade el Ídolo venció a Ace Austin (****) LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida (*****)

► Audiencia AEW Dynamite 27 de mayo 2026

El programa promedió 601.000 espectadores, lo cual está por encima con relación a los 513.000 de la semana anterior.

El programa de esta semana destacó por ser un especial de tres horas que incluyó Dynamite y Collision.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,12, por encima respecto a la calificación de 0,09 del programa de la semana pasada.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En lo que respecta a comparaciones específicas, las dos primeras horas del programa de tres horas de la semana pasada, que se denominó Dynamite, atrajeron a 704.000 espectadores y obtuvieron un rating de 0,15.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 28 de mayo de 2025 el programa atrajo 636.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,16 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 29 de mayo de 2024, Dynamite, atrajo a 787.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,25.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.