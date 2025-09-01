Rating AEW Dynamite 27 de agosto 2025 | Audiencia sube y demografía baja

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Darby Allin vs. Claudio Castagnoli.

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Jon Moxley venció a Daniel García (***) Harley Cameron y Kris Statlander vencieron a Megan Bayne y Penélope Ford (** 1/2) Kazuchika Okada, Hechicero, Konosuke Takeshita y Josh Alexander vencieron a Kevin Night, Mike Bailey, Bandido y Brody King (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata c) retuvieron ante Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (**) LAS CAÍDAS CUENTAN EN CUALQUIER LUGAR; FALLS COUNT ANYWHERE MATCH: Darby Allin vs. Claudio Castagnoli (**** 1/2)

Los números de AEW Dynamite 27 de agosto 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 585 mil televidentes en TBS. Esto es un aumento con respecto a los 565 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,13 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con la calificación de 0,16 de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

En lo que respecta a la competencia deportiva notable, actualmente no se conocen los índices de audiencia ni los ratings del partido de la Copa de la Liga MLS de Inter Miami vs. Orlando FC y del partido de la MLB de Cincinnati Reds vs. Los Angeles Dodgers.

El año pasado por estas fechas, el 28 de agosto de 2024, Dynamite atrajo a 697.000 espectadores y una audiencia de 0,23 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 30 de agosto de 2023 atrajo a 871.000 espectadores y una audiencia de 0,30.