Rating AEW Dynamite 25 de marzo 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Kenny Omega vs. Swerve Strickland.

Las luchas presentadas fueron:

PUESTO DE KENNY OMEGA COMO VICEPRESIDENTE VS. PUESTO DE SWERVE STRICKLAND COMO CONTENDIENTE #1: Kenny Omega venció a Swerve Strickland (*****) Jon Moxley, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Darius Martin, Dante Martin y Zayda Steel (**** 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a ‘Azúcar’ Rocky Romero (*** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (****) Thekla venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) SIN CONTEO DE 10 FUERA DEL RING: Darby Allin venció a ‘El Toro Blanco’ Rush (****)

► Los números de AEW Dynamite 25 de marzo 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 765 mil televidentes en TBS. Esto esta por encima con respecto a los 730 mil espectadores de la semana pasada.

Esta fue la mayor audiencia para un programa de Dynamite desde el episodio del 24 de julio de 2024.

Obtuvo un rating de 0,14 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,13 del programa de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la emisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 26 de marzo de 2025, Dynamite atrajo a 663.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 27 de marzo de 2024 atrajo a 747.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,23.