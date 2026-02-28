Rating AEW Dynamite 25 de febrero 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Jon Moxley contra El Clon.

Las luchas presentadas fueron:

ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (Campeón Continental AEW) (c) venció a El Clon (**** 1/2) Gabe Kidd venció a Orange Cassidy (****) Kevin Knight vencio a Mansoor (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron (c) vencieron por DQ a Megan Bayne y Penélope Ford (***) Brody King venció a Mark Davis (****) MILE HIGH MADNESS: ‘Jungle’ Jack Perry, Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Dax Harwood, Cash Wheeler, Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)

► Los números de AEW Dynamite 25 de febrero 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 633 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 692 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,10 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating del programa de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 26 de febrero de 2025, Dynamite atrajo a 598.000 espectadores y un rating de 0,18 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 28 de febrero de 2024 atrajo a 822.000 espectadores y un rating de 0,29.