Rating AEW Dynamite 21 de enero 2026

La semana del 21 de enero 2026 el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Kenny Omega vs. Josh Alexander.

Samoa Joe venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (** 1/2) STREET FIGHT: Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vencieron a Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero) (***) FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (** 1/2) Kenny Omega venció a Josh Alexander (****) Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) (***) Swerve Strickland venció a Kevin Knight (****)

► Los números de AEW Dynamite 21 de enero 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 498 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 526 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, igual que el rating del programa de la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras del rating del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 22 de enero de 2025, Dynamite atrajo a 655.000 espectadores y un rating de 0,19 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 24 de enero de 2024 atrajo a 837.000 espectadores y un rating de 0,27.