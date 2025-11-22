Rating AEW Dynamite 19 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada.

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

Bobby Lashley venció a Ricochet (** 1/2) Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander vencieron a Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin (*** 1/2) Shelton Benjamin venció a Mike Bailey (***) Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (***) Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Alex Windsor y Riho (** 1/2) Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****) Megan Bayney Marina Shafir vencieron a Tay Melo y Anna Jay (** 1/2) Kazuchika Okada venció a Máscara Dorada (***) LUCHA POR EL CAMPEONATO FEMENIL INDISPUTABLE DE LA TELEVISIÓN ROH: Mercedes Moné venció a Red Velvet (*** 1/2)

► Rating de AEW Dynamite 19 de noviembre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 406 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 600 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,10 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con la calificación de 0,15 de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

En cuanto a las averías, las dos primeras horas denominadas Dynamite atrajeron a 491.000 espectadores y una calificación de 0,10 y la tercera hora denominada Collision atrajo a 322.000 espectadores y una calificación de 0,07.

En cuanto a competiciones deportivas destacadas, el partido de la NBA entre los Houston Rockets y los Cleveland Cavaliers atrajo a 1.387.000 espectadores en ESPN, el partido de baloncesto universitario entre Alabama y Illinois atrajo a 837.000 espectadores en FS1, el partido de baloncesto universitario entre Arizona y UConn atrajo a 767.000 espectadores en FS1, y el partido de la NHL entre los Edmonton Oilers y los Washington Capitals atrajo a 331.000 espectadores en TNT. La gala de los Premios CMA 2025 atrajo a 6.037.000 espectadores en ABC.

El año pasado por estas fechas, el 20 de noviembre de 2024, Dynamite atrajo a 640.000 espectadores y una audiencia de 0,20 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 22 de noviembre de 2023 atrajo a 845.000 espectadores y una audiencia de 0,26.