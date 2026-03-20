Rating AEW Dynamite 18 de marzo 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Darby Allin vs. Gabe Kidd.

Las luchas presentadas fueron:

Will Ospreay venció a Blake Christian (****) Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a Juice Robinson y Ace Austin (*** 1/2) COFFIN MATCH: Darby Allin venció a Gabe Kidd (****) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Mark Davis (****) SÚPER LIBRE: Mina Shirakawa venció a Marina Shafir (****) Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Kazuchika Okada, Trent Beretta y Rocky Romero (****)

► Los números de AEW Dynamite 18 de marzo 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 730 mil televidentes en TBS. Esto esta por encima con respecto a los 619 mil espectadores de la semana pasada.

Esta fue la mayor audiencia para un programa de Dynamite desde el especial Grand Slam México del 18 de junio de 2025.

Obtuvo un rating de 0,13 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,09 del programa de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la emisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 19 de marzo de 2025, Dynamite atrajo a 658.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,19 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 20 de marzo de 2024 atrajo a 800.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,27.