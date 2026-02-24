Rating AEW Dynamite 18 de febrero 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Kenny Omega vs. Swerve Strickland.

Las luchas presentadas fueron:

ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley venció a Mark Davis (****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Mina Shirakawa, Megan Bayne y Marina Shafir (****) Orange Cassidy y Tomohiro Ishii vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (*** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a B3CCA y Viva Van (****) Kevin Knight venció a The Beast Mortos (*** 1/2) Swerve Strickland venció a Kenny Omega (*****)

► Los números de AEW Dynamite 18 de febrero 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 692 mil televidentes en TBS. Esto esta por encima con respecto a los 604 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,12 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, el mismo rating que la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 19 de febrero de 2025, Dynamite atrajo a 563.000 espectadores y un rating de 0,17 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 21 de febrero de 2024 atrajo a 828.000 espectadores y un rating de 0,29.