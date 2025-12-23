Rating AEW Dynamite 17 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Máscara Dorada vs. Orange Cassidy.

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Jon Moxley venció a Roderick Strong (*** 1/2) LUCHA DE TRÍOS POR 1 MILLÓN DE DÓLARES: Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero (****) Mercedes Moné, Athena, Marina Shafir y Megan Bayne vencieron a Willow Nightingale, Harley Cameron, Toni Storm, Mina Shirakawa (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: PAC venció a Kyle Fletcher (****) DYNAMITE DIAMOND RING BATTLE ROYALE: ganadores Ricochet y Bandido (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Orange Cassidy venció a Máscara Dorada (***)

► Rating de AEW Dynamite 17 de diciembre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 422 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 516 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esta semana destacó por ser el especial de tres horas de Dynamite y Collision Holiday Bash 2025.

Obtuvo una calificación de 0,06 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con la calificación de 0,09 del programa de la semana pasada.

En cuanto a comparaciones específicas, las dos primeras horas, denominadas «Dynamite», atrajeron a 511.000 espectadores y un rating de 0,08. La tercera hora, denominada «Colisión», atrajo a 333.000 espectadores y un rating de 0,05.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 18 de diciembre de 2024, Dynamite atrajo a 625.000 espectadores y un rating de 0,19 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 20 de diciembre de 2023 atrajo a 782.000 espectadores y una audiencia de 0,26.