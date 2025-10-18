Rating AEW Dynamite 15 de octubre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el combate entre Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family.

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron

Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Bobby Lashley y Shelton Benjamin (***) Claudio Castagnoli venció a Roderick Strong (*** 1/2) Kenny Omega, Jack Perry y Luchasaurus vencieron a Mark Davis, Hechicero y Josh Alexander (****) Jamie Hayter venció a Skye Blue (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs (c) retuvieron ante Rush, Dralístico y The Beast Mortos (****) Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Orange Cassidy y Kyle O’Reilly (****) Megan Bayne Venció a Harley Cameron (*** 1/2) Brody King, Bandido y Mark Briscoe vencieron a Lance Archer, Rocky Romero y Kyle Fletcher (**** 1/2)

Los números de AEW Dynamite 15 de octubre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 467 mil televidentes en TBS. Esto esta por encima con respecto a los 321 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esta semana se destacó por el regreso de Dynamite a su horario habitual de los miércoles por la noche, tras ser pospuesto a los martes debido a los compromisos de TBS con los Playoffs de la MLB, y también por ser un programa de tres horas que combinaba Dynamite y Collision.

Obtuvo una calificación de 0,11 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, superior a la calificación de 0,07 de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

Las dos primeras horas denominadas Dynamite atrajeron a 534.000 espectadores y una calificación de 0,11 y la tercera hora denominada Collision atrajo a 400.000 espectadores y una calificación de 0,11.

Con respecto a la competencia deportiva notable, actualmente no se conocen los índices de audiencia ni las calificaciones del Juego 3 de los Playoffs MLB 2025 de Toronto Blue Jays vs. Seattle Mariners en FS1.

El año pasado por estas fechas, el 16 de octubre de 2024, Dynamite atrajo a 633.000 espectadores y una audiencia de 0,20 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 18 de octubre de 2023 atrajo a 901.000 espectadores y una audiencia de 0,31.