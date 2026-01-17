Rating AEW Dynamite 14 de enero 2026

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre MJF vs. Bandido.

Las luchas presentadas fueron:

Darby Allin venció a PAC (*** 1/2) Hangman Page venció a Bryan Keith (***) Brody King venció a Jon Cruz (*) Davis y Doyle vencieron a JetSpeed, Gates of Agony y The Young Bucks (*** 1/2) Triangle of Madness vencieron a Kris Statlander y Babes of Wrath (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF retuvo ante Bandido (****)

► Los números de AEW Dynamite 14 de enero 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 526 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 516 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, igual que el rating del programa de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 15 de enero de 2025, Dynamite atrajo a 679.000 espectadores y un rating de 0,18 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 17 de enero de 2024 atrajo a 891.000 espectadores y una audiencia de 0,33.