Rating AEW Dynamite 12 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que destaca el show especial Blood and Guts.

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA FEMENIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Mercedes Moné, Thekla, Skye Blue, Julia Hart, Megan Bayne y Marina Shafir vencieron a Kris Statlander, Toni Storm, Willow Nightingale, Harley Cameron, Jamie Hayter y Mina Shirakawa (*****) LAS CAIDAS CUENTAN EN CUALQUIER LUGAR: Adam Page venció a Powerhouse Hobbs (*****) LUCHA VARONIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Darby Allin, Roderick Strong y The Conglomeration ( Kyle O’Reilly, Mark Briscoe y Orange Cassidy ) vencieron a Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta) (*****)

► Rating de AEW Dynamite 12 de noviembre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 600 mil televidentes en TBS. Esto esta por encima con respecto a los 497 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esta semana fue notable por ser el especial Dynamite Blood & Guts 2025.

Obtuvo una calificación de 0,15 en el segmento demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento en comparación con la calificación de 0,09 de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la retransmisión simultánea en HBO Max.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el partido de la NBA entre Orlando Magic y New York Knicks atrajo a 1.312.000 espectadores en ESPN, el partido de baloncesto universitario femenino entre Creighton y Nebraska atrajo a 204.000 espectadores en FS1, el partido de fútbol americano universitario entre Toledo y Miami (OH) atrajo a 349.000 espectadores en ESPN2, y el partido de la NHL entre New Jersey Devils y Chicago Blackhawks atrajo a 327.000 espectadores en TNT.

El 13 de noviembre de 2024, por estas fechas el año pasado, Dynamite tuvo 666.000 espectadores y una calificación de 0,22 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 15 de noviembre de 2023 tuvo 823.000 espectadores y una calificación de 0,28.