Rating AEW Dynamite 11 de febrero 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Tommaso Ciampa vs. Kyle Fletcher.

Las luchas presentadas fueron:

Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC vencieron a Konosuke Takeshita, Josh Alexander y Mark Davis (****) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher venció a Tommaso Ciampa (c) (*****) Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Daniel García y Clark Connors (*** 1/2) CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Marq Queen e Isiah Kassidy y Dezmond Xavier y Myron Reed (****) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW; LUCHA DE CORREAS: Thekla venció a Kris Statlander (c)

► Los números de AEW Dynamite 11 de febrero 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 604 mil televidentes en TBS. Esto esta por debajo con respecto a los 654 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,12 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,15 del programa de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 12 de febrero de 2025, Dynamite atrajo a 579.000 espectadores y un rating de 0,16 (para la categoría de 18 a 49 años). El episodio del 14 de febrero de 2024 atrajo a 811.000 espectadores y un rating de 0,30.