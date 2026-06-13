Rating AEW Dynamite 10 junio 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 10 de junio de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca la lucha entre Jon Moxley vs. Shane Taylor.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) retuvo ante Shane Taylor (***) Mark Briscoe venció a PAC (***) Andrade El Ídolo venció a Orange Cassidy (**** 1/2) TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL: Maya World venció a Skye Blue (**** 1/2) TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025; SEMIFINAL: Swerve Strickland venció a Brody King (**** 1/2)

► Audiencia AEW Dynamite 10 de junio 2026

El programa promedió 542.000 espectadores, lo cual está por debajo con relación a los 638.000 de la semana anterior.

El programa de esta semana destacó por ser el especial Dynamite Summer Blockbuster 2026.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,08, por debajo respecto a la calificación de 0,11 del programa de la semana pasada.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 11 de junio de 2025 el programa atrajo 597.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 12 de junio de 2024, Dynamite, atrajo a 681.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,23.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.