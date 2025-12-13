Rating AEW Dynamite 10 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Dynamite contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Samoa Joe y Eddie Kingston.

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Harley Cameron y Willow Nightingale vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Kazuchika Okada venció a Jack Perry (*** 1/2) Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs (****) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; GOLD LEAGUE: Speedball Mike Bailey venció a Kyle Fletcher (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Samoa Joe (c) retuvo ante Eddie Kingston (**** 1/2)

► Rating de AEW Dynamite 10 de diciembre 2025

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 512 mil televidentes en TBS. Esto esta por encima con respecto a los 496 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esta semana destacó por ser el especial «Winter Is Coming 2025» de Dynamite.

Obtuvo una calificación de 0,09 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, igual que la calificación del programa de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia del streaming para la transmisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado por estas fechas, el 11 de diciembre de 2024, Dynamite atrajo a 594.000 espectadores y una audiencia de 0,17 (para el público de 18 a 49 años). El episodio del 13 de diciembre de 2023 atrajo a 845.000 espectadores y una audiencia de 0,30.