Rating AEW Dynamite 1 de abril 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Will Ospreay vs. PAC.

Las luchas presentadas fueron:

Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****) Will Ospreay venció a PAC (*****) Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: MJF (c) venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)

► Los números de AEW Dynamite 1 de abril 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 730 mil televidentes en TBS. Eso esta por debato con respecto a los 765 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,15 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,14 del programa de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la emisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 2 de abril de 2025, Dynamite atrajo a 594.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,16 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 3 de abril de 2024 atrajo a 752.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,23.