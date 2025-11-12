Rating AEW Collision 8 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Harley Cameron vs. Thekla.

Las luchas presentadas fueron:

Austin Gunn y Juice Robinson vencieron a Dax Harwood y Cash Wheeler (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Ace Austin (*** 1/2) Anna Jay y Tay Melo vencieron a Hyan y Maya World (** 1/2) Jamie Hayter venció a Skye Blue (***) Thekla venció a Harley Cameron (***)

►Los números de AEW Collision 8 de noviembre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 289 mil televidentes en TNT. Esto es un aumento con respecto a los 217 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,06 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto a la calificación de 0,03 del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO Max.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, actualmente se desconocen la audiencia y los índices de audiencia del partido de fútbol americano universitario entre Wake Forest y Virginia en ESPN, el partido de fútbol americano universitario entre LSU y Alabama en ABC, el partido de fútbol americano universitario entre Navy y Notre Dame en NBC, el partido de fútbol americano universitario entre Nebraska y UCLA en FOX y el partido de baloncesto universitario entre Arkansas y Michigan State en FOX.

Por estas fechas el año pasado, el 9 de noviembre de 2024, Collision atrajo a 332.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,10 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.