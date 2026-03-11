Rating AEW Collision 7 de marzo 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre FTR vs. The Rascalz.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Desmond Xavier y Zachary Wentz (*** 1/2) Daniel García venció a Tommaso Ciampa (*) Swerve Strickland venció a Gravity (*** 1/2) LUCHA POR EQUIPOS POR 200 MIL DÓLARES: Isiah Kassidy y Marq Quen vencieron a Rush y Dralístico, Turbo Floyd y Truth Magnum y Blake Christian y Lee Johnson (****) Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (*** 1/2) David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd vencieron a tres talentos locales (***) Konosuke Takeshita venció a Claudio Castagnoli (**** 1/2)

►Los números de AEW Collision 7 de marzo 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 370 mil televidentes en TNT. Esto esta por encima con respecto a los 365 mil espectadores del programa de la semana pasada.

Se desconoce el rating del grupo demográfico clave de 18 a 49 años. El programa de la semana anterior obtuvo un rating de 0.07.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta misma época, el 8 de marzo de 2025, Collision atrajo a 363.000 espectadores y un rating de 0,10 entre los 18 y 49 años.