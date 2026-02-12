Rating AEW Collision 7 de febrero 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Gates of Agony vs. Young Bucks.

Las luchas presentadas fueron:

Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (**** 1/2) Kevin Knight venció a Scopio Sky (*** 1/2) Mina Shirakawa venció a Viva Van (***) Marina Shafir y Wheeler Yuta vencieron a Dante Martin y Zayda Steel (*** 1/2) Thekla venció a Brittnie Brooks (* 1/2) LUCHA EN EL PARQUEADERO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (**** 1/2) CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa (c) retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (**** 1/2)

►Los números de AEW Collision 7 de febrero 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 388 mil televidentes en TNT. Esto esta por debajo con respecto a los 492 mil espectadores del programa de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por ser un programa grabado y no en directo.

Obtuvo un rating de 0,07 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, igual que el rating del programa de la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta misma época, el 8 de febrero de 2025, Collision atrajo a 387.000 espectadores y un rating de 0,10 entre los 18 y 49 años.