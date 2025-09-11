Rating AEW Collision 6 de septiembre 2025 | La audiencia sube

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Jon Moxley vs. Daniel García.

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Jon Moxley venció a Daniel García (***) FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Adam Priest y Tommy Billington (***) Toni Storm, Mina Shirawaka, Kris Statlander y Harley Cameron vencieron a Julia Hart, Skye Blue, Thekla, Megan Bayne (** 1/2) Konosuke Takeshita venció a Mark Briscoe (*** 1/2)

►Los números de AEW Collision 6 de septiembre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 409 mil televidentes en TNT. Esto es un aumento con respecto a los 327 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,07 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al de de 0,04 del programa de la semana anterior.

Con respecto a la competencia deportiva notable, actualmente no se conocen los índices de audiencia ni los ratings del juego Baseball Night in America, la carrera NASCAR Xfinity Series Nu Way 200 y los juegos de fútbol universitario de UCLA vs. UNLV en CBS, Boston College vs. Michigan State en NBC, Arizona State vs. Mississippi State en ESPN2 y Michigan vs. Oklahoma en ABC.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El programa Collision del año pasado, el 6 de septiembre de 2024, atrajo a 157.000 espectadores y una calificación de 0,10.