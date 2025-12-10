Rating AEW Collision 6 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Claudio Castagnoli vs. Máscara Dorada.

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; BLUE LEAGUE: Orange Cassidy venció a Roderick Strong (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; BLUE LEAGUE: Máscara Dorada venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Mercedes Moné (c) retuvo ante Leila Grey (** 1/2) CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ante Ace Austin (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; BLUE LEAGUE: Konosuke Takeshita venció a Jon Moxley (****)

►Los números de AEW Collision 6 de diciembre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 267 mil televidentes en TNT. Esto esta por debajo con respecto a los 285 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esa semana destacó por el regreso de Collision a su horario habitual y en directo, tras haber sido preseleccionado la semana anterior para el jueves por la noche debido al Día de Acción de Gracias y a ser un programa grabado.

Obtuvo una calificación de 0,03 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,06 de la semana pasada.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta misma época, el 7 de diciembre de 2024, Collision atrajo a 278.000 espectadores y una calificación de 0,07 entre 18 y 49 años.