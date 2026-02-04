Rating AEW Collision 31 de enero 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Mark Briscoe vs. Tommaso Ciampa.

Las luchas presentadas fueron:

Darby Allin venció a Clark Connors (*** 1/2) The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vencieron a CRU (Action Andretti y Lio Rush) (****) Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a Lady Bird Monroe y Gino Medina (*) CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa venció a Mark Briscoe (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Adam Priest (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) retuvieron ante Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (** 1/2)

►Los números de AEW Collision 31 de enero 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 492 mil televidentes en TNT. Esto esta por encima con respecto a los 253 mil espectadores del programa del 24 de enero. El programa de esa semana se destacó por ser un programa en vivo, después de que el de la semana anterior fuera grabado y se trasladara a Orlando, Florida, debido a las severas condiciones climáticas invernales que afectaron la zona de Arlington ese fin de semana.

Obtuvo un rating de 0,07 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al rating de 0,02 del programa de la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta misma época, el 1 de febrero de 2025, AEW Collision atrajo a 197.000 espectadores y un rating de 0,04 entre los 18 y los 49 años.