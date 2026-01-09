Rating AEW Collision 3 de enero 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Shelton Benjamin vs. Dante Martin.

Las luchas presentadas fueron:

El Clon venció a Angélico (** 1/2) Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Maya World e Hyan (** 1/2) Marina Shafir y Megan Bayne venció a Rache Chanel y Londy Dior (**) LUCHA RETADOR NÚMERO UNO CAMPEONATO TNT: Hechicero venció a Komander (***) Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Big Bill y Bryan Keith (** 1/2) Shelton Benjamin venció a Dante Martin (**) Darby Allin venció a Wheeler Yuta (*** 1/2)

►Los números de AEW Collision 3 de enero 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 241 mil televidentes en TNT. Esto esta por encima con respecto a los 217 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por el regreso de Collision a su horario habitual de sábado por la noche, después de que el de la semana anterior se transmitiera un jueves y como programa grabado, debido a que AEW celebró su evento Worlds End 2025 esa semana.

Obtuvo un rating de 0,03 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,04 del programa de la semana anterior. Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta misma época, el 4 de enero de 2025, Collision atrajo a 345.000 espectadores y un rating de 0,09 entre los 18 y 49 años.