Rating AEW Collision 28 de marzo 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Kyle Fletcher vs. Robbie Eagles.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Robbie Eagles (****) Rush, Dralístico y The Beast Mortos vencieron a Dom Kubrick, Lucas y Alfa Zo (*** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Julia Hart y Skue Blue (*** 1/2) Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Komander y Máscara Dorada (**** 1/2)

Las luchas presentadas fueron:

Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Lee Johnson y Jay Lethal (*** 1/2) Lena Kross y Megan Bayne (c) vencieron a Alex Gracia y Vipress (***) Tommaso Ciampa venció a Lio Rush (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Místico, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight (c) retuvieron ante Konosuke Takeshita, El Clon y Josh Alexander (****)

►Los números de AEW Collision 28 de marzo 2026

El show de AEW Collision del 21 de marzo tuvo un promedio de 476 mil televidentes en TNT, esto esta por encima con respecto a los 470 espectadores del programa de la semana pasada. El programa de esa semana destacó porque Collision volvió a su horario habitual después de que el programa de la semana anterior se dividiera en dos especiales de Slam Dunk de una hora ese fin de semana, y también porque su inicio se retrasó debido a los compromisos de TNT con el Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2026.

Obtuvo un rating de 0,07 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,10 del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 22 de marzo de 2025, Collision atrajo a 339.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El 30 de marzo de 2025, Collision atrajo a 458.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,11.