Rating AEW Collision 28 de febrero 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Tomohiro Ishii vs. Andrade el Ídolo.

Las luchas presentadas fueron:

Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel García y PAC venció a Josh Alexander, Lance Archer, Rocky Romero y Trent Beretta (*** 1/2) Jay Lethal venció a Tommaso Ciampa (****) Alex Windsor y Jamie Hayter vencieron a Gypsy Mac y Tyler R (***) Kazuchika Okada y Kyle Fletcher vencieron a Dante Martin y Darius Martin (****) Toni Storm venció a Zayda Steel (***) Kris Statlander y Thunder Rosa vencieron a Julia Hart y Skye Blue (****) Andrade el Ídolo venció a Tomohiro Ishii (*)

►Los números de AEW Collision 28 de febrero 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 365 mil televidentes en TNT. Esto esta por debajo con respecto a los 470 mil espectadores del programa de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por ser un programa grabado y no en directo, y por competir directamente con el evento Elimination Chamber 2026 de la WWE.

Obtuvo un rating de 0,06 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,07 del programa de la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta misma época, el 1 de marzo de 2025, Collision atrajo a 280.000 espectadores y un rating de 0,06 entre los 18 y los 49 años.