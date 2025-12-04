Rating AEW Collision 27 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Konosuke Takeshita vs. Roderick Strong.

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; BLUE LEAGUE: PAC venció a Mike Bailey (*** 1/2) Daniel García venció a Daddy Magic (***) RETO ABIERTO MxM TV CASTING CALL: Dalton Castle, Truth Magnum y Turbo Floyd vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden (* 1/2) Eddie Kingston venció a Katsuyori Shibata (***) Thekla venció a Tay Melo (**) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; GOLD LEAGUE: Konosuke Takeshita venció a Roderick Storng (****)

►Los números de AEW Collision 27 de noviembre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 285 mil televidentes en TNT. Esto es un aumento con respecto a los 219 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por ser transmitido el jueves por la noche en lugar de su horario habitual del sábado por la noche, y también por ser el programa de Acción de Gracias de Collision 2025.

Obtuvo una calificación de 0,06 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,03 del episodio del 15 de noviembre.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

En cuanto a las comparaciones, se desconocen los índices de audiencia y rating del programa Collision del 22 de noviembre, que se comercializó como AEW Saturday Tailgate Brawl en TNT. La tercera hora del programa de tres horas de AEW Dynamite and Collision del 19 de noviembre, también conocido como Collision, atrajo a 322,000 espectadores y obtuvo un rating de 0.07.

El año pasado por esta misma época, el 30 de noviembre de 2024, Collision atrajo a 144.000 espectadores y una calificación de 0,04 entre los 18 y los 49 años.