Rating AEW Collision 25 de octubre 2025

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre FTR y Young Bucks vs. Jurassic Express y JetSpeed.

Las luchas presentadas fueron:

PAC venció a Tomohiro Ishii (***) Thekla venció a Mina Shirawaka (***) MxM TV CASTING CALL: Olympia venció a Taya Valkyria (** 1/2) Ace Austin venció a Bryan Keith (***) Hook venció a Griff Garrison (***) LUCHA POR 400 MIL DÓLARES: Mike Bailey, Kevin Knight, Jungle Boy y Luchasaurus vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dax Harwood y Cash Wheeler (****)

►Los números de AEW Collision 25 de octubre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 228 mil televidentes en TNT. Esto está por debajo con respecto a los 400 mil espectadores de la semana pasada. Ese programa destacó por ser grabado y no en directo, y por competir directamente con el evento NXT Halloween Havoc 2025 de la WWE esa misma noche.

Obtuvo un rating de 0,04 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,06 del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO Max.

En cuanto al programa Collision de la semana anterior, la primera hora atrajo a 400.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,11 como parte de un bloque de tres horas de Dynamite y Collision el 15 de octubre. Se desconocen los datos de audiencia y calificación de la segunda hora del programa AEW Saturday Tailgate Brawl del 18 de octubre.

En cuanto a eventos deportivos destacados, el segundo partido de la Serie Mundial de la MLB de 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays atrajo a 11.399.000 espectadores en FOX; el partido de fútbol americano universitario entre Texas A&M y LSU atrajo a 6.934.000 espectadores en ABC; el partido de fútbol americano universitario entre Michigan y Michigan State atrajo a 3.603.000 espectadores en NBC; el partido de fútbol americano universitario entre Stamford y Miami atrajo a 1.212.000 espectadores en ESPN; el partido de fútbol americano universitario entre Wisconsin y Oregon atrajo a 1.166.000 espectadores en FS1; el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Atlanta Hawks atrajo a 173.000 espectadores en NBA TV; y la carrera NASCAR Xfinity IAA y Ritchie Bros. 250 atrajo a 723.000 espectadores en The CW.

Hace un año, el 26 de octubre de 2024, Collision atrajo a 321.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.