Rating AEW Collision 25 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada.

TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA DORADA: Kyle Fletcher venció a Jungle Boy Jack Perry (*** 1/2) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Konosuke Takeshita venció a Máscara Dorada (*** 1/2) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Roderick Strong venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: Kevin Knight vs. PAC: empate (***) Willow Nightingale y Harley Cameron vencieron a Hyan y Maya World (**) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Jon Moxley venció a Orange Cassidy (****)

►Los números de AEW Collision 25 de diciembre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 217 mil televidentes en TNT. Esto esta por debajo con respecto a los 267 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,04 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El programa de esa semana se destacó por su transmisión anticipada al jueves por la noche debido a la celebración del evento Worlds End 2025 de AEW ese fin de semana y por ser el especial navideño de Collision.

En cuanto a las comparaciones, se desconocen los índices de audiencia y rating del programa de una hora «Collision» del 20 de noviembre, que se comercializó como AEW Collision Holiday Brawl 2025 en TNT. La tercera hora del programa de tres horas «AEW Dynamite and Collision Holiday Bash 2025» del 17 de noviembre, también conocido como «Collision», atrajo a 333,000 espectadores y un rating de 0.05.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta época AEW no realizó un episodio durante la semana del 28 de diciembre debido a que estaban realizando su evento Worlds End 2204 esa semana.