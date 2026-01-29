Rating AEW Collision 24 de enero 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Claudio Castagnoli vs. Roderick Strong.

Las luchas presentadas fueron:

‘Hangman’ Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****) LUCHA ELIMINATORIA CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PESO COMPLETO AEW: Kris Statlander (c) venció a Isla Dawn (** 1/2) Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vencieron a Billy Gunn y Austin Gunn (***) Mark Davis y Jake Doyle vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (***) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale retuvo ante Julia Hart (***) Andrade el Ídolo venció a Magnus (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Roderick Strong (****)

►Los números de AEW Collision 24 de enero 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 253 mil televidentes en TNT. Esto esta por encima con respecto a los 271 mil espectadores del programa del 10 de enero.

Obtuvo un rating de 0,02 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,03 del programa del 10 de enero.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

Aún no se conocen los datos de audiencia ni los ratings del programa del 17 de enero.

El año pasado por esta misma época, el 25 de enero de 2025, Collision atrajo a 250.000 espectadores y un rating de 0,07 entre los 18 y 49 años.