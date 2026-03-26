Rating AEW Collision 22 de marzo 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Místico y JetSpeed vs. Don Callis Family.

Las luchas presentadas fueron:

Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Lee Johnson y Jay Lethal (*** 1/2) Lena Kross y Megan Bayne (c) vencieron a Alex Gracia y Vipress (***) Tommaso Ciampa venció a Lio Rush (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Místico, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight (c) retuvieron ante Konosuke Takeshita, El Clon y Josh Alexander (****)

►Los números de AEW Collision 22 de marzo 2026

El show de AEW Collision del 22 de marzo tuvo un promedio de 616 mil televidentes en TNT. Esto esta por encima con respecto a los 470 mil espectadores del programa de la semana pasada. El programa de esa semana destacó por ser el especial Collision Slam Dunk Saturday 2026, por ser un programa grabado y no en vivo de una hora de duración, y por emitirse a una hora de inicio más tardía de lo habitual debido a los compromisos de TNT con el Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA 2026 esa misma noche.

obtuvo un rating de 0,12 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 23 de marzo de 2025, Collision atrajo a 584.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,22 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.