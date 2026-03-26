Rating AEW Collision 21 de marzo 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Kyle Fletcher vs. Robbie Eagles.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Robbie Eagles (****) Rush, Dralístico y The Beast Mortos vencieron a Dom Kubrick, Lucas y Alfa Zo (*** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Julia Hart y Skue Blue (*** 1/2) Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Komander y Máscara Dorada (**** 1/2)

►Los números de AEW Collision 21 de marzo 2026

El show de AEW Collision del 21 de marzo tuvo un promedio de 470 mil televidentes en TNT. Esto esta por encima con respecto a los 458 mil espectadores del programa de la semana pasada. El programa de esa semana destacó por ser el especial Collision Slam Dunk Saturday 2026, por ser un programa grabado y no en vivo de una hora de duración, y por emitirse a una hora de inicio más tardía de lo habitual debido a los compromisos de TNT con el Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA 2026 esa misma noche.

Obtuvo un rating de 0,10 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,07 del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 22 de marzo de 2025, Collision atrajo a 554.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,20 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.