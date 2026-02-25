Rating AEW Collision 21 de febrero 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Claudio Castagnoli vs. Josh Alexander.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: ‘Hangman’ Adam Page, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight retuvieron ante Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (****) Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Blake Christian y Lee Johnson (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Josh Alexander (****) Megan Bayne venció a B3CCA (***) Konosuke Takeshita, El Clon y Mark Davisvencieron a Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta (**** 1/2) Thunder Rosa venció a Julia Hart (****) ELIMINATION MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Cash Wheeler y Dax Harwood (**** 1/2)

►Los números de AEW Collision 21 de febrero 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 470 mil televidentes en TNT. Esto esta por debajo con respecto a los 561 mil espectadores del programa de la semana pasada. El programa de esa semana destacó por el regreso de Collision en directo, tras ser grabado para el especial del Grand Slam Australia 2026, debido a la diferencia horaria entre Australia y Estados Unidos.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,10 del programa de la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta misma época, el 22 de febrero de 2025, Collision atrajo a 421.000 espectadores y un rating de 0,12 entre los 18 y 49 años.