Rating AEW Collision 20 junio 2026: audiencia y cifras

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Ratings AEW Collision

AEW Collision del 20 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Contó con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate de Athena vs. Maya World.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (*****)
  2. LUCHA CLASIFICATORIA PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST: Kris Statlander venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
  3. Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Warren Johnson y Zach Mason (***)
  4. Místico venció a Dante Martin (****)
  5. PAC venció a Jay Alexander (***)
  6. Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest (****)
  7. TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART; SEMIFINAL: Maya World venció a Athena (****)

► Audiencia AEW Collision 20 de junio de 2026

AEW Clasificación de colisiones abril 2026 audiencia TNT
El programa de AEW Collision prometió 350.000 espectadores , lo cual está por debajo de los 364.000 de la semana anterior.

El programa de esa semana destacó por ser grabado y no transmitido en vivo.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,05, por encima con respecto al 0,04 de la semana anterior. 

No se han revelado las  cifras de audiencia  en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 21 de junio de 2025 el programa atrajo 425.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,10 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 22 de junio de 2024, Collision, atrajo a 429.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,14 en TBS.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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