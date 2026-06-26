Rating AEW Collision 20 junio 2026: audiencia y cifras

AEW Collision del 20 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Contó con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate de Athena vs. Maya World.

Las luchas presentadas fueron:

Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (*****) LUCHA CLASIFICATORIA PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST: Kris Statlander venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Warren Johnson y Zach Mason (***) Místico venció a Dante Martin (****) PAC venció a Jay Alexander (***) Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest (****) TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART; SEMIFINAL: Maya World venció a Athena (****)

► Audiencia AEW Collision 20 de junio de 2026

En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,05, por encima con respecto al 0,04 de la semana anterior.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 21 de junio de 2025 el programa atrajo 425.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,10 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 22 de junio de 2024, Collision, atrajo a 429.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,14 en TBS.