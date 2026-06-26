Rating AEW Collision 20 junio 2026: audiencia y cifras

AEW Collision del 20 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Contó con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate de Athena vs. Maya World.
Las luchas presentadas fueron:
- Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (*****)
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST: Kris Statlander venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Warren Johnson y Zach Mason (***)
- Místico venció a Dante Martin (****)
- PAC venció a Jay Alexander (***)
- Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest (****)
- TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART; SEMIFINAL: Maya World venció a Athena (****)
► Audiencia AEW Collision 20 de junio de 2026
En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,05, por encima con respecto al 0,04 de la semana anterior.
► Comparativa histórica
En comparación, con el episodio del 21 de junio de 2025 el programa atrajo 425.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,10 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 22 de junio de 2024, Collision, atrajo a 429.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,14 en TBS.