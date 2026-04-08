Rating AEW Collision 2 de abril 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Tommaso Ciampa vs. Juice Robinson.

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL: Jon Moxley venció a Anthony Bowens (***) Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Ava Lawless y Kristara (**) CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Hikaru Shida (***) FTR vencieron a Mo Jabari y London Lightning (*) Tommaso Ciampa venció a Juice Robiinson (*** 1/2) Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron aThe Rascalz (Desmond Xavier y Zachary Wentz) (***)

►Los números de AEW Collision 2 de abril 2026

El show de AEW Collision del 2 de abril 2026 tuvo un promedio de 373 mil televidentes en TNT, esto esta por debajo con respecto a los 476 espectadores del programa de la semana pasada. Cabe destacar que Collision fue reubicado en el horario del jueves por la noche debido a los compromisos de TNT con el Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2026.

Obtuvo un rating de 0,07 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, la misma que la del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 5 de abril de 2025, Collision atrajo a 335.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El 6 de abril de 2025, Collision atrajo a 463.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15.