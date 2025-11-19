Rating AEW Collision 15 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Mark Briscoe vs. Mark Davis.

Las luchas presentadas fueron:

PAC, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Jay Lethal, Tommy Billington y Adam Priest (*** 1/2) Mark Briscoe venció a Mark Davis (** 1/2) MxM TV CALL: Tay Melo venció a Taya Valkyrie (* 1/2) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Scorpio Sky (****) Alex Windsor y Riho vencieron a Hyan y Maya World (**) Bandido, Juice Robinson, Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Cash Wheeler, Dax Harwood, Rush y Sammy Guevara (****)

►Los números de AEW Collision 15 de noviembre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 219 mil televidentes en TNT. Esto esta por debajo con respecto a los 289 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,03 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,06 del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO Max.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el partido de fútbol americano universitario entre Texas y Georgia atrajo a 10.457.000 espectadores en ABC, el partido de fútbol americano universitario entre UCLA y Ohio State atrajo a 3.302.000 espectadores en NBC, el partido de fútbol americano universitario entre Florida y Ole Miss atrajo a 2.501.000 espectadores en ESPN, el partido de fútbol americano universitario entre Utah y Baylor atrajo a 415.000 espectadores en ESPN2, el partido de fútbol americano universitario entre Purdue y Washington atrajo a 457.000 espectadores en FS1, el partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks atrajo a 447.000 espectadores en NBA TV, el partido de baloncesto universitario entre UConn y BYU atrajo a 937.000 espectadores en FOX, y las preliminares de UFC 322 atrajeron a 577.000 espectadores en FX.

Hace un año, el 16 de noviembre de 2024, Collision atrajo a 365.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,11 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.