Rating AEW Collision 14 de marzo 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Máscara Dorada vs. Andrade.

Las luchas presentadas fueron:

Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2) Mark Davis venció a Komander (****) Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2) Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2) Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)

►Los números de AEW Collision 14 de marzo 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 458 mil televidentes en TNT. Esto esta por encima con respecto a los 370 mil espectadores del programa de la semana pasada. El programa de esa semana destacó por ser grabado y no en directo.

Obtuvo un rating de 0,07 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,05 del programa de la semana anterior.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 15 de marzo de 2025, Collision atrajo a 408.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,10 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.